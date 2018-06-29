Англия вышла на Колумбию, а Бельгия на Японию. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 28 июня.
1. Тунис победил Панаму, уступая по ходу матча, Англия проиграла Бельгии, но вышла в плей-офф со второго места.
ЧМ-2018. Итоги группы G.
2. Проиграв Колумбии, Сенегал покидает ЧМ, а Япония уступила Польше, но вышла в плей-офф.
ЧМ-2018. Итоги группы H.
3. Уэйн Руни официально перешел в «Ди Си Юнайтед».
Футболист получил в «Ди Си Юнайтед» 9-й игровой номер.
4. Сердар Азмун завершил карьеру в сборной Ирана.
О завершении карьеры в национальной команде Ирана Азмун объявил в инстаграме.
5. Бывший защитник «Суонси» Чико Флорес подписал контракт с «Рубином».
Соглашение рассчитано на 2 года.
Фото: Сергей Дроняев