Англия вышла на Колумбию, а Бельгия на Японию. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 28 июня.

1. Тунис победил Панаму, уступая по ходу матча, Англия проиграла Бельгии, но вышла в плей-офф со второго места.

ЧМ-2018. Итоги группы G.

2. Проиграв Колумбии, Сенегал покидает ЧМ, а Япония уступила Польше, но вышла в плей-офф.

ЧМ-2018. Итоги группы H.

3. Уэйн Руни официально перешел в «Ди Си Юнайтед».

Футболист получил в «Ди Си Юнайтед» 9-й игровой номер.

4. Сердар Азмун завершил карьеру в сборной Ирана.

О завершении карьеры в национальной команде Ирана Азмун объявил в инстаграме.

5. Бывший защитник «Суонси» Чико Флорес подписал контракт с «Рубином».

Соглашение рассчитано на 2 года.

Фото: Сергей Дроняев

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