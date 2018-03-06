Англия может не приехать на ЧМ-2018

Англия может пропустить ЧМ-2018. Об этом сообщили крупные британские СМИ, ссылаясь на слова главы МИД Великобритании Бориса Джонсона во время выступления перед парламентом.

Джонсон подтвердил, что в Солсбери от отравления пострадали бывший российский разведчик 66-летний Сергей Скрипаль и его дочь. Сейчас пострадавшие находятся в больнице в тяжелом состоянии. Следователи пытаются выяснить, каким веществом были отравлены бывший разведчик, который был обвинен в России в государственной измене, и его дочь.

В своем выступлении Джонсон не исключил, что в деле может быть замешана российская сторона. По его словам, если это окажется правдой, то будет трудно увидеть сборную Англии в России.

Эту ситуацию прокомментировал легендарный защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл. Британец не доволен и считает, что не стоит впутывать футбол в политику.

«Он бестолковый дурак! Зачем вмешивать сюда футбол?!» – написал Невилл в своем Twitter.

Фото: Global Look Press

Источник: Mirror, Twitter Гари Невилла