Дуги Бримсон о твите «Спартака» : «Все очевидно: это безобидная шутка»

Известный английский писатель Дуги Бримсон, автор ряда популярных книг о футбольных болельщиках, поделился мнением о нашумевшем видеоролике «Спартака» и о британских СМИ, увидевших в этом расизм.

«По мне, все очевидно: это безобидная шутка. И, судя по тому, что я видел, сами футболисты считают это забавным. Поэтому я не могу понять, какого черта на Западе считают, что имеют право обсуждать чувство юмора других национальностей! Я думаю, что на свете есть много людей, которые хотят быть оскорбленными, поэтому они все время находятся в поисках обидчиков», — заявил Дуги.

Дуги Бримсон — один из известнейших авторов, пишущих о мире околофутбола. Среди его популярных книг — «Команда», «Бешеная армия», «Фанаты» и другие. Также Бримсон написал сценарий к фильму «Хулиганы Зеленой улицы».

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»