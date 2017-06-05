Английские СМИ утверждают, что Леонид Слуцкий возглавит «Халл»

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий близок к тому, чтобы найти постоянное место работы в Англии. В этом уверен британский таблойд.

Российский специалист, скорее всего, возглавит «Халл», утверждает Mirror. Слуцкий убедил владельца «Халла» Ассема Аллама в своей профпригодности во время собеседования.

Египтянин считает, что Слуцкий – лучший из кандидатов для того, чтобы вернуть команду в премьер-лигу.

Ранее «Халл», вылетевший по итогам минувшего сезона в чемпионшип, покинул тренер Марку Силва.

Напомним, что Леонид Слуцкий — с 2017 года без работы. Ранее он на протяжении 8 лет тренировал московский ЦСКА.

Фото: Global Look Press

Источник: The Mirror

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