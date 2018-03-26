Англичане приедут в Россию со своей едой, Роналдиньо вылечит геев, общий чат игроков «Реала» и «Барсы». Главные истории недели

Еженедельник «Футбол» представляет главные истории недели.

Сборная Англии приедет в Россию со своей едой

А еще британцы скроются на базе за шестиметровым забором

Предстоящий чемпионат мира станет большим испытанием для команды «трех львов» и лично для ее главного тренера Гарета Саутгейта. И похоже, Саутгейт решил основательно подготовиться к этому мундиалю. Коуч настолько просчитывает все детали, что будет уделять внимание даже еде. Гарет хочет убрать из рациона всю вредную пищу. Кроме того, в свете последних политических событий (а именно отравления бывшего подполковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку) англичане притаранят в Россию свои кексы, запеченные бобы, томатный соус, шоколад, горчицу и чай. Британская пресса сообщает: все продукты будут проверять специально нанятые повара.

У сборной Англии есть и другие пожелания, связанные с безопасностью. Игроки попросили нарастить заборы своей базы под Санкт-Петербургом. Помимо англичан с такой же просьбой обратились костариканцы и команда Южной Кореи, которые будут тренироваться в этом же регионе. Представители этих стран выразили желание, чтобы заборы вокруг площадок были не менее шести метров в высоту. Физиотерапевт сборной Коста-Рики Эрик Санчес заявил, что тренерский штаб волнуется по поводу конфиденциальности методов подготовки своих футболистов и не хочет, чтобы болельщики и журналисты наблюдали за их тренировками.

Это далеко не все просьбы к российской стороне, что есть у участников ЧМ-2018. Португальцы, например, просили видеоприставки, аргентинцы – электрокары, чтобы ездить на тренировки, а те же южнокорейцы – ортопедические матрасы.

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Жерар Пике сделал чат для испанских футболистов «Реала» и «Барсы»

Там игроки оскорбляют друг друга

Жерар Пике – главный клоун мирового футбола, один из самых больших провокаторов и наверняка в будущем успешный журналист. И все в одном лице. Только испанский защитник может публично угарать над Месси и Иньестой, троллить мадридский «Реал» в социальных сетях и очень прикольно описывать всякие истории на портале The Players Tribune, где публикуются известные спортсмены.

Недавно Пике поделился интересным инсайдом. Когда отставание «Барсы» от «Реала» было 8–9 очков, он создал чат в WhatsApp, куда добавил всех испанских футболистов мадридской и каталонской команд. Как сказал Жерар, там они обмениваются колкими фразами, пишут друг другу гадости и подшучивают в случае каких-либо неудач.

Сейчас, по словам Пике, настрой «галактикос» несколько сбился из-за не очень хорошей позиции в чемпионате. На данный момент «Реал» занимает третью строчку, и это дает Пике лишний повод пошутить над соперниками. «В прошлом сезоне, когда парни из «Реала» везде побеждали, они комфортно себя чувствовали. Постоянно говорили мне всякую ерунду, как только меня видели. Улыбались, играли мышцами, как Скала, говорили «Hala Madrid!» и постили эмодзи кубков. В этом сезоне настрой другой. Они пишут в инстаграме: «Три очка, работаем дальше». Я пишу им в WhatsApp: «Парни, что такие серьезные?» Обязательно добавляю смеющегося до слез эмодзи. Я даже придумал чату особое название: «Поздравляю!», — говорит защитник «Барсы». Кажется, с этим парнем просто нельзя сделать скучное интервью.

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«Европа мне уже покорилась, на очереди – США»

Златан Ибрагимович переехал в МЛС и выкупил страницу газеты

Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью не стал удерживать шведского форварда, пропустившего большую часть сезона из-за травм, и дал добро на его переход в «ЛА Гэлакси». Ибрагимович договорился с калифорнийским клубом о контракте до конца 2019 года с зарплатой в 1,5 млн долларов в год. «Пришло время двигаться дальше после двух фантастических лет в «МЮ». Спасибо клубу, фанатам, команде, тренеру, персоналу и всем, кто разделил со мной этот этап моей истории», – попрощался Златан в Instagram, добавив хэштег #красныйнавсегда.

Первое, что сделал швед по прилете в США, – выкупил страницу в спортивном разделе газеты Los Angeles Times. На странице не было никакого текста, кроме одного предложения: «Dear Los Angeles, You’re welcome («Дорогой Лос-Анджелес, приветствую вас»). Внизу стояла подпись нападающего. Бывший партнер шведа по «МЮ» Бастиан Швайнштайгер отреагировал на переход бурно: «Прекрати меня преследовать. Сначала «Юнайтед», теперь МЛС. Добро пожаловать в США, мой друг», – написал Швайнштайгер на своей странице в твиттере.

А вот другой партнер по английской команде, Эрий Байи — смельчак, прославившийся тем, что однажды дал пинок шведскому каратисту на тренировке и остался жив, отреагировал еще раньше, чем Бастиан, но не совсем адекватно: «F**k off» (англ. – «проваливай» в грубой форме). Клубные насмешки смогут понять только сами игроки, но за два сезона в «МЮ» Ибра наколотил 29 голов в 53 играх в сумме. Он успел выиграть три трофея – Кубок английской лиги, Суперкубок страны и Лигу Европы.

Обладатели «Золотого мяча»: Роналдиньо. Золотая мина

Роналдиньо возьмется за лечение геев

«Волшебник футбола» пошел в политику

Только Роналдиньо официально объявил в начале года о том, что завершает футбольную карьеру, как стало известно, что самый техничный бразилец в истории игры с мячом намерен начать политическую карьеру у себя на родине.

Ронни официально вошел в состав Бразильской республиканской партии. Это партия ультраконсервативного толка с уклоном в евангелический популизм. Команда политиков отстаивает традиционные евангельские ценности. Ее представители выступают против абортов и однополых браков, считают необходимым принудительное лечение гомосексуалистов, а лидеры партии также выступают против гомосексуальных браков и за принудительное лечение гомосексуальности. «Я счастлив участвовать в проекте, направленном на улучшение и модернизацию нашей страны», – сказал Роналдиньо официальному сайту PRB.

Кроме того, бразилец, скорее всего, будет выдвигаться от округа Бразилия на парламентских выборах следующего года в качестве кандидата в Сенат или Национальный конгресс. Выборы пройдут в октябре 2018 года. Стоит напомнить, что это уже не первая попытка Ронни заняться чем-то, кроме игры в мяч. В феврале прошлого года Роналдиньо стал послом «Барселоны». В его задачу входило популяризация бренда, привлечение большей аудитории за счет своей известности, а также посещение различных мероприятий и съездов. Но уже свой первый рабочий день бразилец пропустил. Бывший форвард сборной Бразилии и «Барселоны» должен был присутствовать на матче Примеры против «Депортиво», но вместо этого отдыхал на пляже.

Подготовили: Юрий Алеманов, Илья Егоров

Фото: Global Look Press

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