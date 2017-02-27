Андрис Йонкер возглавил «Вольфсбург»

На днях «Вольфсбург» уволил Валерьена Исмаэля с поста главного тренера. Новый тренером «волков» стал глава академии лондонского «Арсенала» Андрис Йонкер.

Новый тренер «Вольфсбурга» уже работал в «Вольфбурге» ассистентом с 2012 по 2014 год. Потом Йонкер возглавил академию «канониров».

Стоит отметить, что Андрис имеет опыт работы в «Баварии», «Барселоне» и «Аяксе».

«Волки» занимают 14 место в текущем сезоне Бундеслиги. В их активе 22 очка. От стыковых матчей «Вольфсбург» отделяет всего 2 очка, а от зоны прямого вылета 4.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Вольфсбурга»