Андрис Йонкер возглавил «Вольфсбург»

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Андриес Йонкер

На днях «Вольфсбург» уволил Валерьена Исмаэля с поста главного тренера. Новый тренером «волков» стал глава академии лондонского «Арсенала» Андрис Йонкер.

Новый тренер «Вольфсбурга» уже работал в «Вольфбурге» ассистентом с 2012 по 2014 год. Потом Йонкер возглавил академию «канониров».

Стоит отметить, что Андрис имеет опыт работы в «Баварии», «Барселоне» и «Аяксе».

«Волки» занимают 14 место в текущем сезоне Бундеслиги. В их активе 22 очка. От стыковых матчей «Вольфсбург» отделяет всего 2 очка, а от зоны прямого вылета 4.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Вольфсбурга»

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Никита Пронин

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