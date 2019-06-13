Андрея Лунева задержали в состоянии алкогольного опьянения, Маринато Гильерме может перейти в «Спартак», «Аякс» интересуется Квинси Промесом. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Андрей Лунев, Зенит

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 12 июня.

1. Маринато Гильерме близок к переходу в «Спартак»

Голкипер не может договориться с «Локомотивом» по условиям нового контракта. 

2. Андрей Лунев был задержан в аэропорту в состоянии алкогольного опьянения

Вратаря «Зенита» не пустили на борт самолета, следовавшего в Санкт-Петербург. 

3. «Аякс» планирует приобрести Квинси Промеса

Действующий контракт футболиста с «Севильей» рассчитан до 2023 года. 

4. Александр Зинченко подпишет новый контракт с «Манчестер Сити»

Соглашение между украинским хавбеком и клубом АПЛ будет рассчитано на 5 лет.

5. Хамес Родригес дал согласие на переход в «Наполи»

«Реал» готов продать колумбийца за 50 млн евро. 

 Фото: Global Look Press

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