Андрея Лунева задержали в состоянии алкогольного опьянения, Маринато Гильерме может перейти в «Спартак», «Аякс» интересуется Квинси Промесом. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 12 июня.
1. Маринато Гильерме близок к переходу в «Спартак»
Голкипер не может договориться с «Локомотивом» по условиям нового контракта.
2. Андрей Лунев был задержан в аэропорту в состоянии алкогольного опьянения
Вратаря «Зенита» не пустили на борт самолета, следовавшего в Санкт-Петербург.
3. «Аякс» планирует приобрести Квинси Промеса
Действующий контракт футболиста с «Севильей» рассчитан до 2023 года.
4. Александр Зинченко подпишет новый контракт с «Манчестер Сити»
Соглашение между украинским хавбеком и клубом АПЛ будет рассчитано на 5 лет.
5. Хамес Родригес дал согласие на переход в «Наполи»
«Реал» готов продать колумбийца за 50 млн евро.
Фото: Global Look Press