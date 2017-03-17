Андрес Иньеста: «Унсуэ готов возглавить «Барселону»

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста прокомментировал возможное назначение на пост главного тренера каталонского клуба Хуана Карлоса Унсуэ. В настоящее время Унсуэ является помощником Луиса Энрике.

«Унсуэ хорошо знает всю ситуацию в команде. Он был с нами ранее, он с нами сейчас. Уверен, что он готов, достаточно мотивирован и способен работать.

Новый тренер «Барселоны» должен быть очень спокоен, ему также понадобится много везения», — заявил Иньеста.

Напомним, Луис Энрике заявил, что покинет свой пост по окончании текущего сезона.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca