Андрес Иньеста: «Уйду или останусь, «Барселона» — мой дом»

Автор: Евгений Морозов 0

Андрес Иньеста

Капитан «Барселоны» Андрес Иньеста, который в июне 2018 года может стать свободным агентом, рассказал о ходе переговоров с клубом о новом контракте. Ранее сообщалось об интересе к хавбеку со стороны «Ювентуса».

«Переговоры с клубом ведутся уже давно. Сейчас для меня главное – провести хороший сезон и добиться поставленных целей. Уйду я или останусь, «Барселона» — мой дом.

Те, кто меня знают, в курсе, что я никогда не поставлю себя выше клуба. Я не противоречил президенту клуба – я говорил о ситуации как она есть. Я учитываю многие факторы, и это нормально.

Я еще не принял решение, но сосредоточен на своей работе больше, чем когда-либо. Это самое главное», — сказал Иньеста.

Ранее сообщалось об интересе к хавбеку со стороны «Ювентуса».

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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