Андрес Иньеста стал игроком «Виссел Кобе»

Полузащитник Андрес Иньеста официально стал игроком «Виссел Кобе». Церемония представления футболиста произойдет сегодня на специальной пресс-конференции.
Детали соглашения испанца с клубом пока не сообщаются. Новичок японского клуба будет выступать под восьмым номером.
Иньеста выступал за «Барселону» с 2002 года, завоевав за это время 32 трофея, включая девять титулов чемпиона Испании и четыре кубка Лиги чемпионов. В общей сложности он провел в составе каталонцев 674 матча, забив 57 мячей и сделав 119 голевых передач.
ようこそイニエスタ！
Bienvenido Iniesta!
Welcome Iniesta!
Willkommen Iniesta!
Iniesta seja bem vindo!
ยินดีต้อนรับอิเนียสต้า!
잘오셨어요 이니에스타 !https://t.co/fXn41SrydR#vissel #BienvenidoIniesta #iniesta #WeAreKobe @andresiniesta8 pic.twitter.com/ok1mettKqj
— ヴィッセル神戸 (@vissel_kobe) 24 мая 2018 г.
Фото: Global Look Press
Источник: Twitter