Андрес Иньеста стал игроком «Виссел Кобе»

Автор: Евгений Морозов 0

Андрес Иньеста

Полузащитник Андрес Иньеста официально стал игроком «Виссел Кобе». Церемония представления футболиста произойдет сегодня на специальной пресс-конференции.

Детали соглашения испанца с клубом пока не сообщаются. Новичок японского клуба будет выступать под восьмым номером.

Иньеста выступал за «Барселону» с 2002 года, завоевав за это время 32 трофея, включая девять титулов чемпиона Испании и четыре кубка Лиги чемпионов. В общей сложности он провел в составе каталонцев 674 матча, забив 57 мячей и сделав 119 голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Twitter

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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