Андрес Иньеста пропустит дерби с «Эспаньолом» из-за травмы

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста не сыграет против «Эспаньола» в матче 35-го тура. Он пропустит игру из-за травмы.

Из-за повреждения правой ноги игрок не участвовал во вчерашней тренировке. По этой причине главный тренер команды Луис Энрике не стал включать его в заявку. Кроме того, в списке травмированных игроков «Барселоны» значатся Рафинья Алькантара, Алеш Видаль и Жереми Матье.

В текущем сезоне Андрес Иньеста провел за «Барселону» 20 игр в Примере и отдал три голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Барселоны»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»