Андрес Иньеста подпишет контракт с японским клубом «Виссел Кобе» 21 мая

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, который покинет сине-гранатовых по окончании нынешнего сезона, определился с местом продолжения карьеры. Уже на этих выходных испанец может стать игроком другого клуба.

Как сообщают испанские СМИ футболист присоединится к японскому клубу «Виссел Кобе». Иньеста отправится в Японию после последнего матча «Барселоны» в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад», который состоится в воскресенье, 20 мая, после чего на специальной пресс-конференции будет официально объявлено о переходе игрока в стан новой команды.

Ранее сообщалось о договорённости между Иньестой и «Виссел Кобе», однако позже футболист заявил, что также рассматривает вариант продолжения карьеры в Китае.

В этом сезоне Иньеста в составе «Барселоны» провел 29 игр, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es