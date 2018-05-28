Андрес Иньеста: «Были моменты, когда мной интересовался «Реал», но я не хотел там играть»

Полузащитник «Виссел Кобе» Андрес Иньеста рассказал, что им в свое время интересовался «Реал». А также рассказал о том, почему он выбрал чемпионат Японии.

«Были моменты, когда мной интересовался «Реал». Но до переговоров не дошло, поскольку я не хотел там играть.

Мое начало в «Барселоне» не было легким. Но я всегда считал, что лучше сыграть за «Барсу» 10 минут, чем играть за какую-либо другую команду.

Что касается моего переезда в Японию, то у меня было много предложений. Я выбрал «Виссел Кобе», потому что это интересный проект и мне нравится Япония», – сказал Иньеста.

Фото: Global Look Press

Источник: The Sun