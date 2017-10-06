Андрес Иньеста: «Барселона» не может без Месси»

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста продлил контракт с клубом до конца карьеры. Он поделился мнением о будущем форварда Лионеля Месси.

«Думаю, в ситуации с Лео с диалогом все в порядке. Клуб хочет сохранить Лео, Лео хочет остаться. Надеюсь, что его история в «Барсе» никогда не закончится.

Он уникален, мы не можем без него, и я полагаю, что клуб думает так же. Продление контракта – вопрос времени. Но я надеюсь, что он сделает это как можно скорее», – сказал Иньеста.

Фото: Global Look Press

Источник: FourFourTwo

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»