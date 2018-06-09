Андрес Гуардадо: «Вечеринка с проститутками? Мы обычные люди и вне поля можем делать все, что захотим»

Автор: Евгений Морозов 0

Полузащитник сборной Мексики Андрес Гуардадо прокомментировал информацию о вечеринке с 30 проститутками. Она состоялась после товарищеского поединка против Шотландии (1:0), который состоялся 6 июня.

Ранее сообщалось, что 10 футболистов мексиканской команды провели время в компании трех десятков эскорт-моделей. Это вызвало большой резонанс в СМИ.

«Мы не только футболисты, но и простые люди. Поэтому за пределами футбольного поля можем делать все, что захотим. Не думаю, что это можно считать нарушением дисциплины», – сказал Гуардадо.

Сборная Мексики на мировом первенстве сыграет в группе F с командами Германии, Южной Кореи и Швеции.

Фото: Global Look Press
Источник: Le Figaro

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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