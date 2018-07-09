Андрей Ярмоленко прибыл в расположение «Вест Хэма». Трансфер оценивается в 20 миллионов

Автор: Евгений Морозов 0

Андрей Ярмоленко

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андрей Ярмоленко прибыл в расположение «Вест Хэма»в Швейцарии. Там лондонский клуб проводит предсезонную подготовку.

Трансфер оценивается в 20 миллионов евро. Сейчас игрок проходит первую часть медицинского осмотра.

В прошлом сезоне Ярмоленко сыграл в 18 матчах за «Боруссию», в которых забил три гола и отдал три голевые передачи.

Сегодня «Вест Хэм» объявил о трансфере полузащитника Джека Уилшира. Если переход Ярмоленко состоится, это будет третий трансфер «молотобойцев» в межсезонье.

Фото: Global Look Press
Источник: Skysports

Поделиться:

Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко пройдет медосмотр в «Вест Хэме»

Харри Кейн

Капитан сборной Англии, Мануэль Пеллегрини возглавил «Вест Хэм». Главные новости дня

Уилфред Заа

После продажи Ярмоленко «Боруссия» намерена приобрести Заа из «Кристал Пэлас»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 