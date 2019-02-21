Андрей Тихонов: «Очень рад вернуться на «Кубок Легенд»

Бывший полузащитник «Спартака», а ныне тренер, Андрей Тихонов ответил на вопросы на пресс-конференции, которая была посвященна «Кубку Легенд». Турнир имени Константина Еременко, в котором принимают участие ветераны старше 35 лет, состоится на Малой спортивной арене «Лужники» 23 и 24 февраля.

«Интересно будет выйти на поле с друзьями. Мы будем стараться победить. Будет интересно, — заявил Андрей Тихонов. — Надеюсь, что наша сборная входит в тройку лучших команд: Россия, Португалия и Испания будут бороться за титул. По крайней мере так кажется мне. Португалия всегда стремится победить».

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«Многие ребята по сборной России могут быть заняты, но в пятницу будет ознакомительная тренировка. Аленичев и Титов только сегодня приедут в Москву. Тренировочного процесса как такового нет, все завтра будет», — отметил Тихонов. — В мои годы был настоящий мужской футбол, не было грязи. Не будет такого и сейчас. Мы вместе едим один хлеб. Турнир хоть и товарищеский, но никто не будет ноги убирать».

23 февраля в 12.00 откроет турнир игра Португалия – Германия, в 13.00 сыграют Россия – Нидерланды, в 15.00, после церемонии открытия, Испания и Португалия, в 16.00 – Россия и Сборная звезд, в 17.00 – Германия – Испания, в 18.00 – Нидерланды и Сборная звезд.

24 февраля пройдут матчи за 5-е, 3-е и 1-е места. Начало первой игры — в 14.00.

В 11-м «Кубке легенд» примут участие шесть команд: Россия, Германия, Португалия, Голландия, Испания и сборная звезд. Матчи по традиции будут дляться 40 минут (2 тайма по 20 минут). В составе команды — 5 полевых игроков и вратарь. Турнир является ежегодным с привлечением известных футболистов, недавно закончивших свою карьеру.

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Фото: Сергей Дроняев

Источник: еженедельник «Футбол»