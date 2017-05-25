Андрей Тихонов: «Не хочется, чтобы в Туле все решило судейство. Вы знаете, о чем я говорю»

Автор: Евгений Морозов 0

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов после первого матча за место в РФПЛ против тульского «Арсенала» (2:1) выразил надежду, что в ответной игре судейство не повлияет на исход противостояния. Напомним, вторая игра пройдет 28 мая в Туле.

«Испугались во втором тайме. Не ждал, что гости будут использовать длинные передачи. В концовке нам повезло. Накопилась усталость от сезона.

В первом тайме мы должны были забивать больше. Победе рад, как минимум три дня будет хорошее настроение. Просил перед игрой ребят отстраниться, собраться с мыслями.

Вы думаете, что в Туле будет легко? Будет тяжеленная игра. Не хочется, чтобы в Туле все решило судейство. Вы знаете, о чем я говорю», – сказал Тихонов.

Фото: ФК «Енисей»
Источник: ФК «Арсенал» Тула

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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