Андрей Созин: «Кокорину плевать на общество, его надо судить по законам РФ»

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал инцидент с нападающим «Зенита» Александром Кокориным. Футболист был задержан в центре Москвы за нарушение правил дорожного движения.

«С Кокориным нужно делать то же самое, что и с Марой Багдасарян – судить по законам РФ. Они оба не бедные люди и живут по своим законам. Они не хорошие и не плохие – они другие. Кокорин — человек публичный, но если он нарушил жизненные устои страны, в которой живет, то его нужно судить по закону. Он выехал навстречу – лишите его прав.

Это не имеет никакого отношения к сборной России. Кокорин играет в очень хорошем клубе, правда, играет не очень хорошо. При этом он получает огромные деньги, веселится на вечеринках, летает на дорогих самолетах, снимается в каких-то майках и гоняет на машинах, при этом проигрывая «Андерлехту». Ему все равно, что скажет общество, ему плевать на общество. Родители и клуб на него не имеют влияния, почему общество на него может повлиять? Он на это начхал. Это его личная жизнь, его так воспитали родители и клубы, которые платили завышенные зарплаты. Он через месяц снова что-то сделает, а потом скажет: это моя жизнь», — сказал Созин.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»