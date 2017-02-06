Андрей Шевченко выразил поддержку в адрес Романа Зозули

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко прокомментировал ситуацию вокруг Романа Зозули. Шевченко заявил, что выступает с поддержкой Зозули от лица всей сборной.

Об этом сообщает пресс-служба ФФУ.

«Мы, игроки и тренеры национальной сборной Украины, возмущены ситуацией, которая сложилась вокруг нашего партнера и товарища Романа Зозули. Роман для всех нас всегда был и является профессионалом, патриотом и замечательным человеком. Обвинения в адрес Романа носят провокационный характер, мы все стоим на защите интересов Украины.

Рома оказался заложником политических интриг, и это недопустимо, учитывая международные футбольные нормы. Партнеры и тренерский штаб команды выражают полную поддержку Роману Зозуле. Мы требуем от компетентных органов дать надлежащую правовую оценку ситуации. Надеемся, что Роман успешно продолжит свою карьеру в клубе и сборной Украины», — заявил Андрей Шевченко.

Трансфер Зозули в «Райо Вальекано» был сорван из-за обвинений со стороны испанских болельщиков в приверженности игрока нацизму.

Фото: Global Look Press

Источник: Strana.ua