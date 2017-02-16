Андрей Шевченко: «Милан»? Сейчас я сосредоточен на работе со сборной Украины»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал выступление «Милана» в текущем сезоне. Также украинец ответил на вопрос о том, мог бы он в перспективе возглавить «россонери».

«Сейчас я сосредоточен на работе со сборной Украины. В будущем посмотрим. Конечно, «Милан» навсегда останется в моём сердце.

«Милан» мощно начал сезон, поэтому спад был неизбежен. Монтелла? Он был великим нападающим, а теперь он великий тренер и человек. Монтелла делает свою работу исключительно. Он сформировал единый коллектив с хорошим стилем игры. С ним «Милан» вернулся на высокий уровень», — заявил Шевченко.

Андрей Шевченко выступал за «Милан» с 1999 по 2006 год и с 2008 по 2009 год, выиграв чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. За это время он успел провести за клуб более 200 матчей и забить 127 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: Corriere dello Sport