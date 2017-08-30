Андрей Панюков: «В Европе никогда не слышал дурного слова о России»

Нападающий «Зенита» Андрей Панюков рассказал, как в Европе относятся к русским футболистам. Форвард выступал за границей за «Атлантас», «Аяччо» и «Брагу».

«Ничего нового я не узнал, только классика! Вот вы, русские, напьетесь, драться лезете… Но это все безобидно, в шутку. Только хорошее говорили, никогда не слышал дурного слова о России. В Португалии был случай, пока играл за вторую команду. Там были-то одни дети, ну и шутки у них специфические. Я как-то раз одному ответил: «Еще раз что-нибудь скажешь, я тебя в городе поймаю». Он всерьез воспринял, месяц ко мне после этого не подходил, а я ведь тоже пошутил!

В «Аяччо» мне повезло. Корсика — шикарное место, классный коллектив. С адаптацией было не так просто, но быстро появились друзья, которые помогли. Плюс я знаю английский, не было больших трудностей с общением. При посвящении в «Аяччо» новичок должен спеть песню. Ха-ха, сначала я думал, что ребята шутят. Оказалось, действительно надо петь! Нас было двое новичков. Я пошел первый. Встал, спел куплет «Катюши», все похлопали, посмеялись. И тут выходит темнокожий официант и тоже начинает петь «Катюшу»! Мы чуть со стульев не попадали! Оказалось, он в Киеве жил», — рассказал Панюков.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Зенит»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»