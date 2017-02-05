Андрей Панюков уходит из «Браги»

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

Панюков

 

Спустя семь месяцев воспитанник московского «Динамо» покидает Португалию. Контракт расторгнут досрочно.

Панюков перешел в «Брагу» летом 2016 года. Начав сезон в основной команде, был переведен в «Брагу Б». По обоюдному согласию, спустя семь месяцев контракт был расторгнут.

Андрей прокомментировал свой уход: «Хотел бы играть на более высоком уровне. Во второй команде играют совсем молодые ребята. В первой же «Браге» сменилось руководство, и там свои проблемы. Возможно ли возвращение в Россию? Я хочу играть».

В этом сезоне Панюков провел шесть игр, голами не отмечался.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

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Владимир Шевелев

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