Андрей Панюков уходит из «Браги»

Спустя семь месяцев воспитанник московского «Динамо» покидает Португалию. Контракт расторгнут досрочно.

Панюков перешел в «Брагу» летом 2016 года. Начав сезон в основной команде, был переведен в «Брагу Б». По обоюдному согласию, спустя семь месяцев контракт был расторгнут.

Андрей прокомментировал свой уход: «Хотел бы играть на более высоком уровне. Во второй команде играют совсем молодые ребята. В первой же «Браге» сменилось руководство, и там свои проблемы. Возможно ли возвращение в Россию? Я хочу играть».

В этом сезоне Панюков провел шесть игр, голами не отмечался.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС