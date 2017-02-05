Андрей Панюков уходит из «Браги»

Спустя семь месяцев воспитанник московского «Динамо» покидает Португалию. Контракт расторгнут досрочно.
Панюков перешел в «Брагу» летом 2016 года. Начав сезон в основной команде, был переведен в «Брагу Б». По обоюдному согласию, спустя семь месяцев контракт был расторгнут.
Андрей прокомментировал свой уход: «Хотел бы играть на более высоком уровне. Во второй команде играют совсем молодые ребята. В первой же «Браге» сменилось руководство, и там свои проблемы. Возможно ли возвращение в Россию? Я хочу играть».
В этом сезоне Панюков провел шесть игр, голами не отмечался.
Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС