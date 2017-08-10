Андрей Панюков: «Манчини — хороший мужик!»

Сегодня был оформлен переход нападающего Андрея Панюкова в «Зенит». Он поделился мнением о главном тренере питерской команды Роберто Манчини, а также о шансах клуба на чемпионство в нынешнем сезоне.

«Матч со «Спартаком» показал, что с таким составом, с такой игрой «Зенит» в этом сезоне вполне может стать чемпионом. Счет на табло говорит сам за себя. После столь уверенной победы над «Спартаком» можно было и вничью с «Уралом» сыграть. Что касается Роберто Манчини, то он уделяет большое внимание тактике. Мы можем минут 40 отрабатывать одни и те же движения: атакующая и оборонительная группы работают каждая по своей схеме. Если говорить не в футбольном плане, Манчини — хороший мужик!» — сказал Панюков.

В нынешнем сезоне Андрей Панюков провел 14 матчей за литовский «Атлантас» и забил 11 мячей.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»