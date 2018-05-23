Андрей Лунев: «Новости из «Зенита»? Там ерунда какая-то. То Сарри подписывает контракт, то не подписывает»

Автор: Евгений Морозов 0

РФПЛ. 14 тур. ЦСКА — «Зенит» — 0:0. Москва. «ВЭБ Арена». 22 октября 2017 г.


Голкипер «Зенита» Андрей Лунев поделился мнением ситуации с новым главным тренером в команде. Никто ничего не знает.

– За новостями из «Зенита» следите? Оттуда каждый день что-то новое.

– Ерунда там какая-то. То Сарри подписывает, то не подписывает. То визу получает. Не знаю, кто это все пишет вообще.

– То есть тренером будет Семак?

– Да я откуда знаю!

– А вы бы хотели кого видеть в этой роли?

– Того, кого бы я хотел, не могу назвать.

– Ну вы же вернетесь в клуб после чемпионата мира. Кто тренировать вас будет?

– Приедем – будем тренироваться. Сами (смеется).

Фото: Сергей Дроняев
Источник: «Спорт-Экспресс»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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