Андрей Лунев: «Мне остается только доказывать, что я должен быть первым номером в «Зените»





Андрей Лунев подписавший контракт с «Зенитом» поделился впечатлениями от перехода. Лунев отметил, что не боится конкуренции.

«Одна из моих целей — попасть в топ-клуб — сейчас выполнена. Я очень рад, что оказался в «Зените». Но в то же время это и волнительный момент, потому что для меня переход в «Зенит» — это большой вызов. Теперь я должен здесь доказывать свою состоятельность.

В любой команде мне приходилось сталкиваться с конкуренцией, это неотъемлемая часть профессионального спорта. От этого никуда не уйти, и если хочешь расти, то надо уметь и конкурировать. Так что я конкуренции не боюсь, наоборот, её очень жду. А всё решится в тренировочном процессе — кто в нем будет лучше, тот и будет первым номером. Мне остается только доказывать, что им должен быть я», — сказал Лунев.

Фото: официальный сайт «Зенита»

Источник: официальный сайт «Зенита»