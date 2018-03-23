Андрей Лунев — лучший игрок «Зенита» в марте

Болельщики «Зенита» выбрали лучшего игрока марта. Им стал голкипер Андрей Лунев.

Андрей Лунев — «G-Drive. Лучший игрок марта»! 🙌🔝 pic.twitter.com/ZUdUccb27R — ФК «Зенит» (@zenit_spb) March 23, 2018

Второе место по итогам голосования болельщиков занял Далер Кузяев, третье — Бранислав Иванович.

Андрей Лунев присоединился к «Зениту» в декабре 2016 года, провел 38 матчей и пропустил 22 гола. Ранее титул лучшего игрока месяца присуждался ему по итогам апреля прошлого сезона.

В марте игрок провел три матча, в которых пропустил три гола.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный твиттер «Зенита»