Андрей Лунев — лучший игрок «Зенита» в марте

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Лунев

Болельщики «Зенита» выбрали лучшего игрока марта. Им стал голкипер Андрей Лунев.

Второе место по итогам голосования болельщиков занял Далер Кузяев, третье — Бранислав Иванович.

Андрей Лунев присоединился к «Зениту» в декабре 2016 года, провел 38 матчей и пропустил 22 гола. Ранее титул лучшего игрока месяца присуждался ему по итогам апреля прошлого сезона.

В марте игрок провел три матча, в которых пропустил три гола.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный твиттер «Зенита»

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