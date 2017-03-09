Андрей Канчельскис: «В Лиге Европы буду болеть, конечно же, за «МЮ»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал за кого будет болеть в матче «Ростов» — «МЮ». Также экс-хавбек сборной России поделился ожиданиями от матча.

«Шансы у «Ростова» есть. «Барселона» вчера показала, что невозможное возможно. К тому же, как показывает статистика, английские команды плохо играют с командами из Восточной Европы. Почему бы после «Баварии» ростовчанам не обыграть «МЮ»?

Что касается поля, то оно не в идеальном состоянии, но другого нет. На таких полях проще разрушать, чем созидать.

Болеть буду, естественно, за «Манчестер Юнайтед». Как я буду болеть за «Ростов», если там не играл? Думаю, матч завершится результативной ничьей», — заявил Канчельскис.

Футболист выступал за «МЮ» с 1991 по 1995 год. За время, проведенное в «Юнайтед», Канчельскис дважды стал чемпионом Англии, стал обладателем кубков Англии и английской лиги, а также дважды выиграл Суперкубок Англии.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат