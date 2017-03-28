Андрей Канчельскис: «Тренер-вратарь не может возглавлять сборную, он может тренировать только голкиперов»

Экс-хавбек сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал игру сборной России по итогам товарищеской встречи со сборной Бельгии. Россияне сумели вырвать ничью на 93-й минуте встречи.

«Что тут сказать? Порадовало, что забили три гола. Хотя три пропущенных мяча – это многовато. В любом случае, добились результата – не отрицательного. Позитив здесь, наверное, перевешивает негатив.

Кто лучший в составе нашей сборной? Можно отметить Миранчука и Бухарова. Но нужно понимать, что последние 15 минут бельгийцы просто доигрывали этот матч, хотели, чтобы встреча быстрее закончилась. Вы сами видели их ляпы. По всей видимости, толком не восстановились после Греции. А наши свеженькие ребята вышли и сразу создали им проблемы.

Основной вывод по этой ничьей — работы еще очень-очень много, особенно в защите. С оптимизмом ли я смотрю в будущее? Да как вам сказать… Надо, конечно, что-то уже делать, что-то менять. Тренер-вратарь не может возглавлять сборную, он может тренировать только голкиперов. Так что необходимо быстрее принимать решение. Есть Бердыев, который всем все доказал в «Ростове», в «Рубине». Думаю, у него все может получиться и в сборной. Так что если мы сейчас не опомнимся и его не позовем, последствия будут плачевными…», — рассказал Андрей Канчельскис.

Под руководством Станислава Черчесова сборная России провела свой 7-й матч, из которых 2 закончились в ничью, в 2-х были одержаны победы, и в 3-х россияне потерпели поражения.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс