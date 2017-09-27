Андрей Канчельскис: буду разочарован, если «Манчестер Юнайтед» проиграет ЦСКА

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА — «Манчестер Юнайтед». Игра состоится сегодня, 27 сентября.

«У ЦСКА шансы сегодня будут, но важно психологическое и физическое состояние «армейцев». Безусловно, «МЮ» — фаворит в сегодняшней встрече. Но англичане пока играли только со слабыми соперниками в национальном чемпионате. Да, был «Эвертон», но ребята и их обыграли 4:0. Сегодня будет показательная игра с ЦСКА. Это другой соперник, и он показывает совсем иной футбол. ЦСКА – это лучшая команда в российском футболе. Откровенно, ни «Спартак», ни «Зенит» не могут с ней конкурировать.

«Манчестер Юнайтед» очень хорошо играет в атаке и забивает много мячей в каждом матче. «Армейским» защитникам нужно строго сыграть в обороне, не позволяя находить возможность для удара. А так, подопечным Гончаренко сегодня необходимо искать счастье в контратаках. Тогда, может, что-то и получится. Для ЦСКА ничейный результат будет крайне положителен. Думаю, он сегодня и будет.

Если «МЮ» проиграет, буду разочарован. Да, когда ЦСКА играет против любого другого соперника, я поддерживаю их. Но я не играл за них. Мой клуб — «Манчестер Юнайтед», он для меня все сделал в футбольной жизни. Я не патриот? Я являюсь патриотом футбола! Не надо себя обманывать, а нужно болеть за ту команду, которую ты любишь», — сказал Канчельскис.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»