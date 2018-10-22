Андрей Федун – об увольнении Массимо Карреры: «В спорте все определяет результат. А ответственность за него несет тренер»

Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун прокомментировал отставку Массимо Карреры с поста главного тренера команды. Он объяснил причину.

«Мы благодарны Каррере за плодотворную работу в «Спартаке», за чемпионство и победу в Суперкубке России. Но в спорте все определяется результатом, а его не было ни в прошлом сезоне, ни в первой части этого. При этом ответственность за него несет тренер.

В такой ситуации любой клуб идет на перемены», – сказал Федун.

Итальянский тренер возглавил красно-белых в августе 2016 года и выиграл в ними чемпионство и Суперкубок России. В текущем розыгрыше РПЛ «Спартак» после 11-ти туров набрал 18 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице, отставая от второй строчки на один балл, а от первой – на семь.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»