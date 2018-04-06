Андрей Ещенко получил повреждение и пропустит около двух недель

Автор: Евгений Морозов 0

Ещенко

Правый защитник «Спартака» Андрей Ещенко не сможет помочь команде в ближайших матчах. Футболист не принял участия в сегодняшней тренировке красно-белых. 

Это произошло из-за микронадрыва приводящей группы мышц левого бедра, полученного во встрече 1/4 финала Кубка России с «Крыльями Советов». По прогнозам врачей, он вернется на поле приблизительно через две недели.

Напомним, в воскресенье «Спартак» в Махачкале сыграет с «Анжи» в рамках 25 тура РФПЛ. 15 апреля подопечные Массимо Карреры отправятся на выезд к «Уралу», а 18 числа проведут полуфинальный поединок Кубка России с «Тосно». Таким образом Ещенко может пропустить все эти три матча.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: ФК «Спартак»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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