Андрей Ещенко о борьбе за чемпионство: «Настроение не очень хорошее. Какие у нас теперь шансы?»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал поражение от «Урала» (1:2). И оценил шансы команды завоевать чемпионский титул в этом сезоне.

— Уже нашли для себя ответ, почему не получилось выиграть у «Урала»?

— Было много потерь, не было осознанных действий, комбинаций. При таком количестве брака выиграть, естественно, сложно. У нас были шансы в первые 15–20 минут — например, когда Зе пробил, но промахнулся. Или в начале второго тайма, когда у Промеса были моменты. Но все оказалось тщетно.

— Завоевать золотые медали чемпионата теперь становится дело непростым…

— Конечно, ситуация для нас в борьбе за золото серьезно осложнилась. Настроение не очень хорошее, что тут говорить. Какие у нас теперь шансы?.. Но пока мы не проиграли, будем бороться до конца.

— На очереди «Ахмат»…

— С «Ахматом» нужно играть в свой футбол и реализовывать моменты, не делать ошибок нелепых. Выдумывать ничего не нужно. И тогда все будет хорошо. Очень ждем, что болельщики в понедельник придут поддержать и будет полный стадион.

Фото: Global Look Press

Источник: «официальный сайт «Спартака»