Андрей Червиченко: «С такой игрой у «Зенита» нет шансов на чемпионство»

Российский бизнесмен и бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение по поводу игры «Зенита». Также Червиченко поздравил «Спартак» с чемпионством.

«Я не знаю, какая именно проблема в «Зените», но она точно есть. Полагаю, что Луческу и Шатова не должно быть в клубе. Мирча — уважаемый специалист, выигравший много трофеев, но он не тренер для «Зенита». Когда не складывалось в первых матчах, казалось все вот-вот пройдет, он наладит коммуникацию с игроками. Уместен пример с Конте, который все же выстроил свою систему в «Челси». Здесь мы этого не видим. Не видим даже просвета в «Зените». После двух матчей с «Андерлехтом», я могу поздравить «Спартак» с чемпионством. Потому что с такой игрой шансов у «Зенита» бороться нет никаких», – заявил Червиченко.

«Зенит» отстает от «Спартака» на 5 очков. «Петербуржцы» откроют для себя вторую часть чемпионата России гостевым матчем с ЦСКА.

Мирча Луческу может покинуть пост главного тренера, если «Зенит» проиграет ЦСКА

Фото: официальный сайт «Зенита»

Источник: «Спорт день за днем»