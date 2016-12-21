Андрей Червиченко: «При Луческу команда не показывает убедительной игры. Не понимаю, как он оказался в «Зените»

Андрей Червиченко поделился мнением о работе Мирчи Луческу на посту главного тренера «Зенита». Бывший президент «Спартака» до сих пор в недоумении от назначения румынского специалиста на пост главного тренера петербуржской команды.

«Я до сих пор не могу понять, как он оказался в «Зените». Почему именно его взяли? Для меня этот выбор несколько странноват. Хорошо работал в «Шахтере»? Ну да, но разве «Шахтер» выиграл больше, чем «Зенит»? Обе команды Кубок УЕФА брали, а Суперкубок УЕФА команда Луческу не выигрывала. Да, у «Шахтера» много титулов в украинской лиге, но там только два серьезных клуба. Чемпионат России, думаю, выиграть посложнее.

При Луческу «Зенит» хорошую игру показывает первые 30 минут, и, если не удается забить, потом как-то затухает и получает в свои ворота. Чего не было в предыдущие годы при предыдущих тренерах. Последние лет пять поражения питерцев были редкостью, а сейчас логика матчей зачастую подводит к тому, что они проиграют. И они проигрывают», — сказал Червиченко.

Напомним, 71-летний румынский специалист возглавил питерскую команду в мае. Под его руководством сине-бело-голубые выиграли Суперкубок России и завершили первую половину национального первенства на втором месте, на пять очков уступая «Спартаку».

Фото: Global Look Press

Источник: Советский спорт