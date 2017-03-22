Андрей Бутенко: «Мы не можем утверждать, пересек мяч линию или нет»

Дополнительные материалы по спорному эпизоду в матче 19-го тура РФПЛ между «Амкаром» и «Зенитом» не помогли придти к единогласному решению. Об этом заявил председатель контрольно-квалификационной комиссии РФС Андрей Бутенко.

«Комиссия рассмотрела дополнительные материалы, присланные командами, но они оказались противоположными «Зенит» предоставил материалы с компьютерной графикой, где мяч пересёк линию ворот, а «Амкар» предоставил видеомодуляцию, где мяч, наоборот, линию ворот не пересёк.

Комиссия по этим дополнительным данным не может утверждать, пересёк мяч линию или нет. Акцент был сделан на том, что в этом эпизоде помощник арбитра методически неправильно занял позицию и не зафиксировал положение вне игры у Нету, который активно влиял на ситуацию и должен был быть наказан свободным ударом. Поэтому рассматривать, пересёк ли мяч линию, не имеет смысла. Игра должна была быть остановлена.

Рассматривали также эпизод с голом Данни в матче «Зенит» – «Арсенал» (2:0). Комиссия постановила, что помощник арбитра оказался прав и гол был забит правильно», — заявил Бутенко.

Напомним, что в матче «Амкар» — «Зенит» победу 1:0 одержали хозяева, а во встрече «Зенита» и «Арсенала» победу одержали «сине-бело-голубые». «Зенит» и «ЦСКА» отстают от «Спартака» на шесть очков.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат.com