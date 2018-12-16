Андрей Аршавин возглавил детский проект «Сириус» в «Зените»

Автор: Евгений Морозов 0

Аршавин

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин вернулся в петербургский клуб на административную должность. Он возглавил детский проект «Сириус» в «Зените».

«Цель проекта – окультуривать юных футболистов. В проекте будут участвовать Эрмитаж, театры, в том числе Мариинский и Александринский.

Может быть, договоримся с Петродворцом. Мои функции пока больше представительские.

Это связано с детским футболом, это связано с моей школой. Это мой первый шаг в жизни вне футбола. Контракт подписан на 2 года», – сказал Аршавин.

Напомним, что по окончании сезона в Казахстане Аршавин, выступавший за «Кайрат», объявил о завершении карьеры.

Фото: Global Look Press
Источник: «Фонтанка»
 

Поделиться:

Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Андрей Аршавин

Сергей Фурсенко о возвращении Андрея Аршавина в «Зенит»: «Будет день, и будет пища»

Аршавин

Андрей Аршавин займет административную должность в «Зените»

Александр Кокорин и Павел Мамаев заплатили компенсацию избитому ими водителю, адвокат Кокорина опровергла данную информацию

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 