Андрей Аршавин возглавил детский проект «Сириус» в «Зените»

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин вернулся в петербургский клуб на административную должность. Он возглавил детский проект «Сириус» в «Зените».

«Цель проекта – окультуривать юных футболистов. В проекте будут участвовать Эрмитаж, театры, в том числе Мариинский и Александринский.

Может быть, договоримся с Петродворцом. Мои функции пока больше представительские.

Это связано с детским футболом, это связано с моей школой. Это мой первый шаг в жизни вне футбола. Контракт подписан на 2 года», – сказал Аршавин.

Напомним, что по окончании сезона в Казахстане Аршавин, выступавший за «Кайрат», объявил о завершении карьеры.

Фото: Global Look Press

Источник: «Фонтанка»

