Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин включен в список лучших футболистов, которые никогда не играли на чемпионате мира. Рейтинг был опубликован испанским изданием.

Первое место в нем занимает либериец Джордж Веа. На второй строчке расположился валлиец Райан Гиггз, а замкнул тройку Альфредо Ди Стефано (Аргентина/Испания). На чемпионате мира также никогда не играли такие звезды, как Джордж Бест (Северная Ирландия), Эрик Кантона (Франция), Берндт Шустер (Германия), Яри Литманен (Финляндия).

Аршавин играл за сборную России с 2002 по 2012 год, но в период его выступления национальная команда лишь раз попала на ЧМ. Было это в 2002 году, однако Андрей Аршавин не был включен в окончательную заявку.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca