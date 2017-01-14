Андрей Аршавин: «У «Спартака» нет запаса прочности»

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Аршавин

Андрей Аршавин поделился мнением о текущем положении «Спартака». Игрок «Кайрата» считает, что логичный окончанием этого сезона было бы чемпионство «красно-белых».

«Красно-белые» показывают хорошую, сбалансированную игру. У их действий есть структура, видно, чего команда хочет на поле. При этом класса «Спартаку» все равно не хватает. Смотрите сами: он сначала обыгрывает «Оренбург» в чемпионате, затем уступает «СКА-Хабаровску» в Кубке. Однако классная команда даже при отсутствии игры за счет мастерства футболистов должна вытягивать такие матчи.

У «Спартака» нет запаса прочности, именно класса игроков. У любой команды в любом сезоне есть матчи, когда игра не клеится, но все равно лидеры решают исход в одном-двух эпизодах.

Мы не привыкли видеть «Спартак» на первом месте. Он давно там не был. В последнее время во главе ЦСКА и «Зенит». С другой стороны, у «Спартака» хороший стадион и всегда были деньги. У клуба есть все, остается только добавить спортивные результаты», — поделился Аршавин.

На начало 2017 года «Спартак» занимает первую строчку таблицы РФПЛ, опережая «Зенит» на пять очков.

Фото: Global Look Press

Источник: Gazeta.ru

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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