Андрей Аршавин рассказал о восстановлении Виктора Файзулина

Андрей Аршавин, ныне защищающий цвета «Кайрата» рассказал, как проходит восстановление от травмы игрока «Зенита» Виктора Файзулина. Хавбек из-за травмы не играет уже больше года.

«Файзулин два года не играет из-за того, что ему так же, только в Находке, делали операцию, и до конца он недотренировал, то есть колено не полностью сделал. И через 10 лет это только выявилось, потому что не до конца колено выгибалось, и он заработал себе артрит», — сказал в эфире официального канала «Кайрата» в YouTube Андрей Аршавин.

Напомним, в последний раз 30-летний футболист выходил на поле 20 сентября 2015 года в матче против «Амкара», матч тогда завершился вничью со счетом 1-1. Тогда полузащитник питерского клуба появился в стартовом составе и отыграл 80 минут.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный канал «Кайрата» в YouTube