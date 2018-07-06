Андреас Гранквист: «Если мы остановим Кейна, мы остановим всю Англию»

Автор: Михаил Серебряков 0

Andreas Granqvist

Защитник сборной Швеции Андреас Гранквист уверен, что нейтрализация нападающего Гарри Кейна является ключом к победе в матче 1/4 финала чемпионата мира—2018 с Англией. Игра состоится завтра в Самаре.

«Мы действительно сильны в игре на втором этаже, но и сборная Англии хороша в этом компоненте.

Также у них есть Харри Кейн, который чертовски опасен в штрафной. Кейн невероятно квалифицированный игрок, и не только в плане реализации пенальти, но и как полноценный нападающий.

Он хорош во всем. Матч будет тяжелым, но мы сделаем все, чтобы остановить Кейна. Если мы остановим его, мы остановим всю Англию», — сказал Гранквист.

Фото: Global Look Press
Источник: Echo-news

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Харри Кейн

Капитан сборной Англии, Мануэль Пеллегрини возглавил «Вест Хэм». Главные новости дня

Harry Edward Kane;

Харри Кейн: «Думаю, сборная Англии может одержать победу на ЧМ-2018»

Mourinho

Жозе Моуринью: «Англия сыграет со Швецией. Потом, возможно, с Россией или Хорватией. Это 100-процентный шанс выйти в финал»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 