Андреас Гранквист: «Если мы остановим Кейна, мы остановим всю Англию»

Защитник сборной Швеции Андреас Гранквист уверен, что нейтрализация нападающего Гарри Кейна является ключом к победе в матче 1/4 финала чемпионата мира—2018 с Англией. Игра состоится завтра в Самаре.

«Мы действительно сильны в игре на втором этаже, но и сборная Англии хороша в этом компоненте.

Также у них есть Харри Кейн, который чертовски опасен в штрафной. Кейн невероятно квалифицированный игрок, и не только в плане реализации пенальти, но и как полноценный нападающий.

Он хорош во всем. Матч будет тяжелым, но мы сделаем все, чтобы остановить Кейна. Если мы остановим его, мы остановим всю Англию», — сказал Гранквист.

Фото: Global Look Press

Источник: Echo-news