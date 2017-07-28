Андреа Пирло: «Милан» не сможет побороться за скудетто»

Бывший полузащитник «Милана» Андреа Пирло поделился мнением о фаворитах стартующего сезона. Он оценил шансы «россонери» на чемпионство.

«Не думаю, что «Милан» сможет побороться за скудетто. Пришло в команду около десяти игроков, которым нужно сыграться. Когда этот процесс завершится, «Милан» станет стопроцентным конкурентом «Ювентуса». Тренеру предстоит нелегкая задача, превратить большую группу игроков в единое целое. Чемпионом, как обычно, станет «Ювентус», — сказал Пирло.

Напомним, туринцы становились чемпионами Серии А последние шесть сезонов.

Фото: Global Look Press

Источник: La Repubblica

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»