Андреа Пирло готов войти в тренерский штаб «Челси»

Итальянский полузащитник «Нью-Йорк Сити» Андреа Пирло летом может повесить бутсы на гвоздь и перейти на тренерскую работу. Как сообщается, 37-летний футболист рассматривает вариант с трудоустройством в Англии.

«Я точно знаю, что Андреа в этом году проводил много встреч на «Стэмфорд Бридж». Его хочет видеть в своем штабе Антонио Конте. Он работал с ним в «Ювентусе», пока Пирло не исполнилось 34 года. Теперь он хочет видеть его в своем штабе», — заявил ветеран «синих» Рэй Уилкинс.

Ожидается, что Пирло заменит в «Челси» ассистента Конте Стива Холланда, а тот, в свою очередь, сосредоточится на работе в сборной Англии.

Напомним, что всего на протяжении своей карьеры Пирло выходил на поле 557 раз в футболках таких клубов, как «Интернационале», «Милан» и «Ювентус». Также на счету итальянца 6 побед в чемпионате Италии, 2 кубка Италии, 2 медали Лиги Чемпионов и звание чемпиона мира 2006 года.

Фото: Global Look Press

Источник: TalkSport