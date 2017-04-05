Андреа Пирло готов войти в тренерский штаб «Челси»

Автор: Никита Поляков 0 Comments

Пирло

Итальянский полузащитник «Нью-Йорк Сити» Андреа Пирло летом может повесить бутсы на гвоздь и перейти на тренерскую работу.  Как сообщается, 37-летний футболист рассматривает вариант с трудоустройством в Англии.

«Я точно знаю, что Андреа в этом году проводил много встреч на «Стэмфорд Бридж». Его хочет видеть в своем штабе Антонио Конте. Он работал с ним в «Ювентусе», пока Пирло не исполнилось 34 года. Теперь он хочет видеть его в своем штабе», — заявил ветеран «синих» Рэй Уилкинс.

Ожидается, что Пирло заменит в «Челси» ассистента Конте Стива Холланда, а тот, в свою очередь, сосредоточится на работе в сборной Англии.

Напомним, что всего на протяжении своей карьеры Пирло выходил на поле 557 раз в футболках таких клубов, как «Интернационале», «Милан» и «Ювентус».  Также на счету итальянца 6 побед в чемпионате Италии, 2 кубка Италии, 2 медали Лиги Чемпионов и звание чемпиона мира 2006 года.

Фото: Global Look Press
Источник: TalkSport

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Жозе Моуринью: «АПЛ — лучшая лига в мире»

Пауло Дибала хочет играть вместе с Месси

Книга

Ошибки резидента. Истории чемпиона Англии Алексея Смертина

Добавить комментарий

Войти с помощью: 