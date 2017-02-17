Андреа Белотти заинтересовал «Баварию»

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

Андреа Белотти

Нападающий «Торино» и сборной Италии летом может сменить команду. Его может приобрести «Бавария».

Особую заинтересованность в услугах Белотти проявляет тренер мюнхенцев, итальянец Карло Анчелотти.

Контракт 23-летнего нападающего с «Торино» истекает в 2021 году. Прописанная сумма отступных для клубов за пределами Италии составляет 100 млн €.

В текущем сезоне Андреа Белотти забил 19 мячей в 24 играх. За сборную Италии форвард провел пять игр, в которых забил 3 мяча.

Фото: Global Look Press

ИсточникLa Stampa

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Владимир Шевелев

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