Андреа Белотти может стать игроком одного из миланских клубов

Автор: Михаил Серебряков 0

Andrea Belotti

Нападающий «Торино» Андреа Белотти привлек внимание миланских грандов. Как сообщает Представители «Интера» и «Милана» пытаются убедить руководство «быков» продать 24-летнего итальянца.

«Милан» заинтересован в укреплении атаки, поскольку не удовлетворен игрой нападающего команды Николы Калинича. «Интер» опасается ухода основного форварда Мауро Икарди, поэтому также рассчитывает на усиление линии нападения.

В минувшем сезоне Белотти провел 35 матчей в составе «Торино» и забил 13 голов.

Фото: Global Look Press
Источник: Cronaca Qui  

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