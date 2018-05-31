Андреа Белотти может стать игроком одного из миланских клубов

Нападающий «Торино» Андреа Белотти привлек внимание миланских грандов. Как сообщает Представители «Интера» и «Милана» пытаются убедить руководство «быков» продать 24-летнего итальянца.

«Милан» заинтересован в укреплении атаки, поскольку не удовлетворен игрой нападающего команды Николы Калинича. «Интер» опасается ухода основного форварда Мауро Икарди, поэтому также рассчитывает на усиление линии нападения.

В минувшем сезоне Белотти провел 35 матчей в составе «Торино» и забил 13 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: Cronaca Qui