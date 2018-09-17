Андреа Аньелли: «Планируем сделать «Ювентус» клубом номер один в мире»

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли заявил, что подписание контракта с португальским форвардом Криштиану Роналду было частью стратегии «Юве» стать «клубом номер один» в мире. Сумма трансфера нападающего из мадриадского «Реала» в туринский «Ювентус» составила 100 млн евро.

«Впервые коммерческая и спортивная стороны «Ювентуса» собрались вместе, чтобы оценить затраты и доходы. Возможность приобретения Роналду была тщательно оценена, и это имело смысл, как на поле, так и вне его.

Мы планируем шаг за шагом в итоге стать номером один в мировом футболе. Мы должны быть в состоянии бороться за следующего Криштиану, но в возрасте 25 лет», — заявил президент «бьянконери».

«Ювентус» — действующий чемпион итальянской Серии А. Клуб стал чемпионом в 7-й раз подряд, а также дважды за последние 5 лет выходил в финал Лиги Чемпионов УЕФА.

Фото: официальный сайт «Ювентуса»

Источник: The Financial Times