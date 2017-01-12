Андре Виллаш-Боаш: «Я всегда буду скучать по «Зениту». Российский футбол намного лучше китайского»

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш сделал сенсационное признание. Портгуалец заявил, что скучает по «Зениту» и считает российский футбол намного лучше китайского.

«Я грустил, когда покинул «Зенит». Думаю, я всегда буду скучать по городу и особенно по команде. Для меня этот период стал хорошим опытом, это были отличные два с половиной года. Передо мной стоял выбор продолжать работать, или вернуться к семье. Я пообещал своей жене не работать год, но не смог выполнить обещания… Я только шесть месяцев провел с семьей, а потом пришло предложение из Китая и я согласился. Но, конечно, время в «Зените» я никогда не забуду. До сих пор общаюсь с несколькими игроками команды, держу связь с президентом Дюковым. У меня остались хорошие воспоминания о клубе. О том, как приветливы все были ко мне. «Зенит» всегда останется в моем сердце.

Китай обладает большим финансовым потенциалом и, конечно, это привлекает игроков. Трансферы Витселя и Оскара — знак, что многое изменится. Китайский футбол стремится привлекать именно топ-игроков и готов тратить на них большие средства. Витсель приходит в Китай уже опытным, в зрелом возрасте, тогда как Оскару только 25 и у него большой потенциал. Такие трансферы полезны китайскому футболу, так как это показывает заинтересованность клубов в улучшении качества игры, а также делает рынок привлекательным для лучших футболистов мира. Таких финансовых возможностей нигде больше не найти. Многие футболисты сейчас интересуются Китаем.

Китай не похож на Россию. Китайский футбол находится на стадии раннего развития, сейчас закладывается фундамент на уровне молодежного и детского футбола. Я вижу их желание учиться. В этом смысле Россия уже проделала такую работу. Главная задача сейчас в китайском футболе заинтересовать детей, чтобы у них было желание стать профессиональными футболистами. Конечно же, российский футбол намного лучше» — заявил Виллаш-Боаш.