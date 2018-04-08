Андре Виллаш-Боаш: «Я против того, чтобы смешивали спорт с политикой. Люди должны приехать в Россию и убедиться в том, какая эта отличная страна»

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш рассказал о том, каким он видит ЧМ-2018 в России. Также рассказал о том, что может вернуться работать в нашу страну.

«Я работал как в Европе, так и в таких странах как Россия и Китай. Конечно, хотелось бы в Европе. Может, в России. У меня сохранились очень приятные воспоминания о вашей стране.

Россия — очень гостеприимная страна. Я жил у вас 2,5 года и знаю, о чем говорю. Для меня немного странно читать новости о том, что в России агрессивные фанаты, есть расизм… Хочется у людей, которые пишут и говорят об этом, спросить: а что, в той же Англии болельщики не выбегают на поле? Что, во Франции или Англии не бывает проявлений расизма? Бывает же. И еще: я против того, чтобы смешивали спорт с политикой. Люди должны приехать в Россию и убедиться в том, какая эта отличная страна. А что касается инфраструктуры и стадионов, то мне жаль, что я так и не побывал ни на одной из арен, кроме спартаковской, на которой будут сыграны матчи чемпионата мира», — заявил португалец.

Специалист работал в России с 2014 по 2016 год. Вместе с «Зенитом» стал чемпионом страны (2014/15), обладателем Кубка (2015/16) и Суперкубка России (2015).

Фото: Global Look Press

Источник: Российская газета