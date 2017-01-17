Андре Виллаш-Боаш высказал недовольство, относительно ужесточения лимита на легионеров в Китае

Главный тренер «Шанхай СИПГ» Андре Виллаш-Боаш выразил свое недовольство тем фактом, что в чемпионате Китая был официально ужесточен лимит на легионеров. Начиная с 2017 года китайские клубы смогут выпускать на поле не более трех легионеров.

В прошлом сезоне одновременно на поле разрешалось находиться четырем иностранным футболистам, а в заявку было разрешено включать пять легионеров. С 2017 года на поле смогут находиться не более трех легионеров, а также в стартовом составе должен будет обязательно присутствовать китайский игрок в возрасте до 23 лет.

«Это решение должно было быть принято после сезона. Такое серьезное изменение не должны принимать примерно за месяц до начала нового сезона. Большинство клубов строили свои планы в соответствии с предыдущими правилами, и теперь каждая команда застигнута врасплох.

Я знаю, что китайская футбольная ассоциация представила правила с целью повысить уровень местных молодых игроков, но это также приведет к высоким ценам на них. Их рыночная стоимость будет расти как пузырь. Будет очень дорого обучать молодых игроков. Для них не будет полезным играть под слишком большим давлением», — заявил португальский специалист.

Фото: Global Look Press

Источник: South China Morning Post