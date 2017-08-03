Андре Виллаш-Боаш: «Шатова взял бы в любой клуб мира»

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, который ныне работает с «Шанхай СИПГ», вспомнил о времени, проведенном в питерском клубе. Португалец признался, что был большим фанатом экс-форварда сине-бело-голубых Александра Кержакова, а полузащитника «Зенита» Олега Шатова отметил особенно.

«Для меня два с половиной года в клубе были очень эмоциональными, искренними. Благо с игроками сложились отличные отношения. Я действительно получал удовольствие от времени в «Зените». А город… Просто фантастика. Огорчился, узнав, что «Спартак» стал чемпионом России. Желал «Зениту» только успехов.

Самый болезненный момент за время работы в «Зените» — упущенный чемпионский титул в мой первый сезон. Я до сих пор помню, как «Локомотив» в матче с ЦСКА попал в штангу на 85-й минуте. Сыграй они вничью — мы бы стали чемпионами.

Шатов? Потрясающий футболист. Я бы взял его в любой клуб мира. Мне он очень нравится. Кержаков? Я всегда был большим фанатом Кержа! На своей первой же тренировке в «Зените» я первым подошел именно к Кержакову и сказал: «Я хочу, чтобы ты побил рекорд по голам в чемпионатах России. И я помогу тебе это сделать», — рассказал Виллаш-Боаш.

Фото: Global Look Press

Источник: 8news

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»